Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
У здания ГУ МВД по Москве возобновились пикеты в поддержку Ивана Голунова. Фотография
16:12, 9 июня 2019
Источник: Meduza
В Москве у здания главного управления МВД на Петровке возобновились пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. 7 июня в пикетах
приняли участие сотни москвичей
; акция продолжалась всю ночь.
Евгений Фельдман для «Медузы»
Напишите нам