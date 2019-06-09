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У здания ГУ МВД по Москве возобновились пикеты в поддержку Ивана Голунова. Фотография

Источник: Meduza
В Москве у здания главного управления МВД на Петровке возобновились пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. 7 июня в пикетах <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/08/postoyat-ryadom-s-borboy-za-pravdu" target="_blank">приняли участие сотни москвичей</a>; акция продолжалась всю ночь.
В Москве у здания главного управления МВД на Петровке возобновились пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. 7 июня в пикетах приняли участие сотни москвичей; акция продолжалась всю ночь.
Евгений Фельдман для «Медузы»