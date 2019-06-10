Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию полицией в пресс-релизе про Ивана Голунова не связанных с делом фотографий наркотиков, заявил, что «ошибки возможны».

«Ошибки допускают в том числе и журналисты , когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве», — сказал он, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после инцидента.

Песков также отметил, что в деле Голунова Кремль руководствуется только официальной информацией МВД.

7 июня МВД, сообщая о деле Голунова, опубликовало несколько фотографий, содержание которых было похоже на лабораторию по производству наркотиков. Знакомые журналиста указали, что это не его квартира, после чего МВД признало, что снимки к Голунову отношения не имеют. Однако перед этим Песков, отвечая на вопрос издания «Проект», может ли дело Голунова быть провокацией, сослался на опубликованные «МВД фото из дома».

Спецкор «Медузы» Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества якобы были найдены у него при себе и дома. Журналист, специализирующийся на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.