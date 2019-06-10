«Медиалогия»: Голунов и Путин сравнялись по упоминаниям в СМИ

Журналист «Медузы» Иван Голунов и президент России Владимир Путин сравнялись по числу упоминаний в СМИ, сообщает The Bell со ссылкой на «Медиалогию».

8 июня, когда суд отправлял Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест, журналист «Медузы» упоминался в СМИ 4857 раз. Владимира Путина, принимавшего участие в Петербургском экономическом форуме, в этот день СМИ упомянули 4868 раз.

В соцсетях Голунов по числу упоминаний опередил Путина на 10% — 177578 журналиста против 160049 упоминаний президента.

Ранее о том, что 8 июня Голунова значительно чаще, чем Путина, упоминали в соцсетях, свидетельствовали данные сервиса «Медиатренды» компании Brand Analytics.

Мы освещаем дело Ивана Голунова в телеграм-канале «Голунов» и на специальном экране. Там можно написать письмо Ивану и найти все его статьи.