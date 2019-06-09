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О ком говорили в российских соцсетях 8 июня
17:14, 9 июня 2019
Источник: Meduza
8 июня в день суда по мере пресечения корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову он стал самой упоминаемой персоной в российских соцсетях. Об этом свидетельствуют данные сервиса
«Медиатренды»
компании Brand Analytics. По упоминанию в СМИ Голунов (5 032 материала) лишь ненамного отстал от Путина (5 623).
Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»
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