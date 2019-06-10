Депутат Александр Хинштейн сообщил, что дело Ивана Голунова передали из полиции в Следственный комитет. СК это опроверг
Источник: Дождь
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Дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали из Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в Главное следственное управление СК по Москве. Об этом «Дождю» сообщил депутат Александр Хинштейн.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил «Медузе», что сведений о передаче дела защите пока не поступало.
В СК также официально заявили, что дело продолжает расследовать МВД.
Дело в отношении Голунова возбудило УВД по ЗАО города Москвы. Вечером 8 июня оно было «в целях объективного и всестороннего расследования » передано в главное следственное управление полиции.
Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.