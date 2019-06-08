Следствие попросит суд продлить срок задержания Ивана Голунова на 72 часа

Следствие будет просить суд о продлении срока предварительного задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на 72 часа. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Джулай.

Ранее предполагалось, что на заседании Никулинского суда Москвы, которое должно состояться 8 июня, следствие потребует арестовать Голунова.

Журналист был задержан днем 6 июня, но официально, в нарушение закона, задержание оформили только спустя 13 часов.

Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет колонии. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.

После задержания Голунова избили. 8 июня во время следственных действий в полиции ему стало плохо. Приехавшие врачи скорой помощи потребовали госпитализировать журналиста, но полицейские ответили отказом.