Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что в аэропорту Шереметьево была «экстраординарным случаем», и «претензий к самолету как к техническому средству нет».

По словам Борисова, нет никаких подтверждений того, что к катастрофе привели недостатки конструкции самолета. «Это совокупность факторов, в том числе и человеческих», — сказал вице-премьер. При этом он добавил, что «не хотелось бы вешать вину на пилотов».

Борисов сообщил, что предварительное заключение комиссии, которая расследует причины аварии, «в принципе, готово». Это заключение пока не опубликовано.

Участники расследования обстоятельств катастрофы суперджета рассматривали недостатки конструкции в числе других версий аварии. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила Минтранс проверить самолеты на соответствие сертификационным требованиям.