Следствие сняло подозрения с одного из фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича
Источник: Интерфакс
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Следствие попросило суд снять с рассмотрения ходатайство об аресте одного из фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году.
В СК сообщили, что при проведении дополнительны следственных мероприятий выяснилось, что Джабраил Костоев, о задержании которого стало известно 6 июня, не причастен к преступлению.
Суд, приняв во внимание доводы следствия, прекратил производство по делу Костоева.
По делу об убийстве Калмановича арестованы два человека — Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
СК также сообщил, что задержан организатор убийства. Его имя не называется.