Следствие сняло подозрения с одного из фигурантов дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича

Следствие попросило суд снять с рассмотрения ходатайство об аресте одного из фигурантов дела об бизнесмена в 2009 году.

В СК сообщили, что при проведении дополнительны следственных мероприятий выяснилось, что Джабраил Костоев, о задержании которого стало известно 6 июня, не причастен к преступлению.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, прекратил производство по делу Костоева.

По делу об убийстве Калмановича арестованы два человека — Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

СК также сообщил, что задержан организатор убийства. Его имя не называется.