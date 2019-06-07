Следствие попросит суд арестовать корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Следователь московской полиции планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ожидается, что вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова будет рассмотрен сегодня в Никулинском суде Москвы», — сказал источник.

Полиция задержала Ивана Голунова днем 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики подбросили.

После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.