ОНК: следов побоев у Ивана Голунова нет, есть царапины

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) осмотрели задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова и зафиксировали у него на спине царапины.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил со ссылкой на самого журналиста, что когда после задержания его отвезли на медицинское освидетельствование, он «отказался ехать в полицию, так как чувствовал себя в большей безопасности в больнице», «схватился за лавочку», а когда полицейские его «потянули» — «упал и поцарапался».

Следов побоев на лице и теле Голунова правозащитники не нашли, заявил Мельников.

В показаниях Ивана Голунова в протоколе задержания говорилось, что он схватился за стул, в очередной раз требуя вызвать ему адвоката. Когда его начали тянуть за руки, он упал и ударился головой, а затем полицейские протащили его по полу, надавили ногой на грудь и ударили в лицо.