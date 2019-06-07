Депутат Госдумы Сергей Шаргунов потребовал от Генпрокуратуры проверить задержание Ивана Голунова

Обновление. В Генпрокуратуре РФ заявили, что разберутся в деле Ивана Голунова. «Мы не допустим ни малейшего отступления от закона ни одной из сторон», — сказал «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить информацию о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в отношении которого возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков. Парламентарий опубликовал текст депутатского запроса в фейсбуке.

Депутат сообщил, что во время задержания полицейские избили Голунова, отказались взять у него смывы рук и срезы ногтей для экспертизы (это могло бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам). Кроме того, процессуальные действия проводили без адвоката, указал Шаргунов.

Шаргунов попросил Чайку принять меры прокурорского воздействия, если будут обнаружены факты нарушения закона.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов также обратился к Юрию Чайке. Он попросил генпрокурора взять под личный контроль расследование дела Ивана Голунова и обстоятельства его задержания.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист обвинения отрицает, он утверждает, что наркотики ему подбросили. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь.