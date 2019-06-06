«Перекресток» будет продавать продукты в кредит

Сеть супермаркетов «Перекресток» запускает цифровую карту рассрочки, которая позволит «совершать покупки в кредит с льготным периодом». Об этом сообщила Х5 Retail Group, в которую входит «Перекресток».

Карты рассрочки обещают оформлять «практически мгновенно» и в каждом супермаркете сети. Проект реализуется вместе с БКС Банком. Для оплаты в других магазинах такая карта не предназначена.

«Карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом», — заявила главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

На вопрос, зачем покупателям с высоким кредитным рейтингом покупать продукты в долг, пишут «Ведомости», в Х5 Retail Group сообщили, что «при снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам» и поддержать спрос на повседневные товары.

В России в течение последних пяти лет снижаются населения. В апреле Росстат опубликовал данные исследования, в котором говорилось, что у трети российских семей не хватает денег на покупку двух пар обуви. В Кремле потребовали от Росстата разъяснений.