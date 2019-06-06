Любовь Соболь попыталась задать Маргарите Симоньян вопрос о Собянине. Та обвинила ее в преследовании

У юриста ФБК Любови Соболь и главреда RT Маргариты Симоньян произошел конфликт в офисе «Эха Москвы».

Как рассказала Соболь, она «столкнулась у лифта» с Симоньян и задала ей вопрос о ее отношении к расследованию ФБК о том, что мэр Москвы Сергей Собянин раздает чиновникам квартиры, предназначенные молодым семьям. Главред RT отвечать на вопрос отказалась.

Симоньян, в свою очередь, сообщила, что Соболь «караулила ее у лифта полчаса» и «догоняла по коридорам». Она назвала действия юриста ФБК «не лучшим методом ведения предвыборной кампании». Как заявила сама Симоньян, после инцидента ей стало плохо, и ее госпитализировали.

Любовь Соболь баллотируется на выборах в Мосгордуму. Утром 6 июня она подала необходимые документы.

В расследовании ФБК, вышедшем 5 июня, утверждалось, что чиновники из мэрии Москвы по заниженным ценам купили квартиры в доме на Садовнической набережной. Он был построен на месте, где власти обещали возвести жилье для очередников, льготников и молодых семей.