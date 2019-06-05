Счетная палата заказала рейтинг открытости российских ведомств. Среди худших оказались Минобрнауки и Минпросвещения

Минобрнауки и Минпросвещения России оказались в числе министерств с худшими показателями в рейтинге открытости, по заказу Счетной палаты.

Первые места в рейтинге заняли МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. Наиболее закрытыми эксперты признали Минобрнауки, Минобороны и Минпросвещения. Среди федеральных служб наихудшие показатели открытости, помимо СВР, ФСБ и ФСО, оказались у Главного управления специальных программ президента, Россотрудничества и Росгвардии.

На сайте Минобрнауки, в частности, не было информации о функциях ведомства, не оказалось раздела с открытыми данными и не работал поиск. На сайте Минпросвещения не было версии для слабовидящих и не работало большинство страниц в разделе «Деятельность».

Одной из проблем эксперты назвали формальное отношение к публикации данных — часто они оказываются малосодержательными и запутанными, передает РБК. Многие сайты госорганов содержат устаревшие и ошибочные данные. 43% запросов, отправленных экспертами в ведомства, остались без ответов, почти 50% были отписками, а в половине случаев ведомства отвечали позже положенного 30-дневного срока.