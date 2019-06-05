«Новая газета»: преподаватели Высшей школы экономики могут остаться без работы после расформирования департамента политологии

Высшая школа экономики объединит департамент политической науки факультета социальных наук с департаментом государственного и муниципального управления, сообщает «Новая газета».

Из-за объединения у части преподавателей упразднили учебные курсы, рассказал политолог Александр Кынев. Он подчеркнул, что его учебную нагрузку на следующий год ликвидировали. Политолог допустил, что из-за отсутствия учебной нагрузки с преподавателями могут не продлить контракты.

Движение «Голос» 4 июня выпустило заявление о том, что из-за расформирования департамента политологии из Высшей школы экономики «фактически увольняются» известные специалисты.

Вопрос о продлении трудовых договоров будут решать «в зависимости от нагрузки, новой структуры учебных планов», сообщил Андрей Клименко, которого ученый совет НИУ ВШЭ рекомендовал назначить главой нового департамента.

«Новая газета» указывает, что в департаменте политологии работают профессора и преподаватели, публично критикующие Кремль.

В конце мая стало известно, что в Высшей школе экономики закрыли студенческое ток-шоу «В точку! Персона». Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что проект закрыли за несколько дней до эфира с ней. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов утверждал, что выход ток-шоу приостановили в марте.