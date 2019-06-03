Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил в интервью «Дождю», что ток-шоу студентов «В точку! Персона» было закрыто из-за недовольства сотрудников факультета коммуникаций, медиа и дизайна.

По словам Кузьминова, студенты сами стали определять редакционную политику ток-шоу и отбирать гостей, из-за чего произошло «очень много всяких публичных выбросов». Он подчеркнул, что приглашение в шоу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь — «явно не причина» закрытия.

В интервью корреспондентка «Дождя» спросила у ректора ВШЭ, стало ли закрытие шоу подготовкой студентов «к миру реальных медиа». Кузьминов ответил: «Они же должны готовиться к тому, чтобы быть журналистами. Они пойдут работать в медиа, у которых есть учредитель, у которых есть главный редактор».

29 мая юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что должна была выступить в студенческом ток-шоу Высшей школы экономики «В точку! Персона», но за два дня до эфира проект закрыли. Соболь связала это с тем, что ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, как и она, участвует в выборах в Мосгордуму. Сам Кузьминов говорил, что Соболь никто не приглашал, а выход ток-шоу приостановили еще в марте.