Верховный суд признал законным запрет на отдых полицейских за рубежом

Верховный суд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника МВД Максима Лужных, пытавшегося оспорить запрет полицейским на выезд за границу по частным делам.

Лужных — бывший командир взвода ДПС Южного округа Москвы — был уволен из правоохранительных органов в 2016 году после того, как съездил на отдых в Болгарию и Доминиканскую республику.

Бывший полицейский настаивал, что правило нарушает нормы Конституции, провозгласившей свободу передвижения, и федеральный закон, который запрещает выезд только носителям гостайны, к которым он не относится.

Представители МВД, в свою очередь, заявили суду, что Лужных был уволен не из-за нарушения правил выезда за рубеж, которые он оспаривал, а за дисциплинарный проступок: в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи и за это получил дополнительные три дня отпуска.

МВД и Минюст также указывали, что решение о возможности выезда за границу по частным делам принимается на основании мотивированного рапорта сотрудника, то есть речь идет не о запрете, а о необходимости уведомлять о плане поездки начальство.

Представитель Лужных Владимир Воронцов, пишут «Ведомости», заявил, что планирует обжаловать решение Верховного суда, а затем обратиться в Конституционный суд или Европейский суд по правам человека.

Лужных ранее безуспешно пытался оспорить увольнение в районном суде и Мосгорсуде.

Несколько лет назад сотрудникам силовых структур, включая правоохранительные органы, запретили посещение ряда стран без одобрения руководства. Например, в список разрешенных для посещения государств, составленный для сотрудников МВД в 2018 году, входили 13 стран. Болгарии и Доминиканской республики в нем не было.