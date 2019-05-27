В Новосибирской области Росгвардия составила список государств, которые безопасно посещать сотрудникам. В нем 14 пунктов

Управление вневедомственной охраны войск Росгвардии по Новосибирской области составило список стран, в которых «военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание военнослужащих в период отпусков».

Копия распоряжения была опубликована в паблике «Омбудсмен полиции». В список вошли 14 стран: Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, ОАЭ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

В документе говорится, что перечень стран утвержден распоряжением директора Росгвардии.

В новосибирском управлении Росгвардии подтвердили ТАСС подлинность распоряжения, но подчеркнули, что список носит рекомендательный характер и «направлен на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей». Также представители Росгвардии в Новосибирской области отметили, что распоряжение имеет статус локального правового акта.

С 2014 года сотрудникам силовых структур, включая правоохранительные органы, запретили посещение ряда стран без одобрения руководства. Например, список разрешенных для посещения государств, составленный для сотрудников МВД в 2018 году, входили те же страны бывшего СССР, что и в перечень новосибирской Росгвардии, а также Южная Осетия и Абхазия. При этом на Бали в список стран, рекомендованных для отдыха сотрудников полиции, не входил.

Запрет на отдых в ряде стран сотрудников силовых ведомств называли, в числе прочих факторов, одной из причин резкого спада на туристическом рынке России, в результате которого разорились несколько крупных компаний.