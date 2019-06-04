«Транснефть» попросила «Роснефть» «более тщательно и объективно» готовить информацию для Сечина
Источник: Транснефть
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Компания «Транснефть» раскритиковала заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина, который сказал, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» наносит ущерб российской нефтяной промышленности.
В «Транснефти» назвали несоответствующими действительности слова Сечина о том, что потребители вынуждены замещать российскую нефть за счет других маршрутов.
В компании подчеркнули, что за первые пять месяцев 2019 года экспорт нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» вырос на 3,1 миллиона тонн.
Хотелось бы обратить внимание сотрудников компании «Роснефть» на необходимость более тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя.