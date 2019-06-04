СК задержал двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье

Следственный комитет задержал двух мужчин, подозреваемых в ветерана ГРУ в Красногорском районе Подмосковья.

Имена задержанных не называются, это двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. По месту их жительства проведены обыски, допрошены более 50 свидетелей, сообщили в СК.