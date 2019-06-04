Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний. По ним Москву обязали выплатить десятки миллионов долларов

Министерство юстиции России обжаловало в Верховном суде Швейцарии решения, вынесенные Международным арбитражем в Гааге по искам украинских компаний.

Речь, в частности, идет об исках, связанных «с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией имущества» украинских компаний, включая «Укрнафту».

В обращении в Верховный суд Швейцарии российская сторона указывает, что «инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию». Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права, заявил Минюст.

Кроме того, считает Минюст, арбитраж вынес решение в пользу истцов, не учитывая, что «Крым является суверенной территорией России».

В середине апреля международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить украинской компании «Укрнафта» 44,4 миллиона долларов (компенсации за национализацию 16 автозаправок в Крыму после присоединения полуострова к России), а также покрыть судебные расходы и заплатить проценты.

После присоединения Крыма от украинских компаний были поданы многочисленные иски к России, связанные с потерей имущества на полуострове.

Россия признавать юрисдикцию международного арбитража в подобных делах отказывается.

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