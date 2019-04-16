Суд в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» 44 миллиона долларов за автозаправки в Крыму

Международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить украинской компании «Укрнафта» 44,4 миллиона долларов компенсации за национализацию 16 автозаправок в Крыму после присоединения полуострова к России.

Помимо этого, РФ должна выплатить 3,5 миллиона долларов арбитражных расходов и 5,5 миллиона долларов процентов, которые начисляются с апреля 2014 года.

В иске «Укрнафта» ссылалась на соглашение между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Обновление. Минюст РФ сообщил, что считает решение неправомочным и будет оспаривать его.

После присоединения Крыма к России украинскими компаниями была подана целая серия исков против РФ, связанная с потерей имущества. Как минимум в шести уже рассмотренных спорах суд встал на сторону украинских компаний.

Крупнейшей суммой, которую суд обязал выплатить Россию, стала компенсация в 1,3 миллиарда долларов Ощадбанку.

Россия отказывается признавать юрисдикцию международного арбитража в подобных судах.

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