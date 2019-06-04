РБК сообщил о краже «трех мешков плат» из РКК «Энергия». Есть версия, что похищенное сдали в пункт приема цветного металла
В начале мая преступники проникли на территорию Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в Королеве и украли электронные платы для космической техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе».
«Унесли три мешка плат», — сказал источник издания. По его словам, в частности, украден научно-энергетический модуль, необходимый для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией.
По оценке создателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова, ущерб может достигать десятков миллионов рублей.
В «Роскосмосе» официально подтвердили только факт незаконного проникновения на предприятие. В госкорпорации сообщили, что информация об отдельных деталях происшествия, в том числе о том, что было похищено, «в основном не соответствует действительности».
«Роскосмос» передал в МВД материалы о случившемся.
Обновление. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что украденное в РКК «Энергия», предположительно, сдали в один из пунктов сбора цветного металла в Подмосковье.
В апреле 2018 года в Москве из музея похитили сурдокамеру, в которой проходили тренировки космонавтов. Полиция нашла похищенное в пункте приема металла.