В Москве украли барокамеру для тренировки космонавтов

В Москве похитили барокамеру, в которой проходили тренировки космонавтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

С заявлением о краже в полицию 10 апреля обратился сотрудник одного из московских музеев. Он рассказал, что барокамера была похищена с открытой автостоянки в районе Строгино, куда ее доставили для реставрации. Возбуждено уголовное дело, сообщили представители полиции.

По данным телеграм-канала Mash, похищена барокамера, в которой тренировались первые советские космонавты, в том числе Юрий Гагарин.

В пресс-службе Музея космонавтики, в свою очередь, агентству «Москва» сообщили, что пока не установлено, идет ли речь о барокамере, которую использовал именно «первый отряд космонавтов».

«Шел как раз процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете», — заявили представители музея.

После завершения атрибуции и реставрации барокамеру планировалось передать в Музей космонавтики.