Министерство культуры РФ не имеет отношения к судебному спору между кинокомпанией Kinodanz и видеоблогером BadComedian (Евгений Баженов). Об этом «Интерфаксу» заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

3 июня BadComedian рассказал, что кинокомпания подала на него в суд из-за обзора фильма «За гранью реальности», снятого при финансовой поддержке Минкультуры. Kinodanz потребовала от блогера миллион рублей компенсации за нарушение авторских прав. Баженов допустил, что из-за иска ему придется закрыть свой канал на ютьюбе.

«Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как „страшилку“. Я знаю, что это часто бывает, „мы пойдем в Минкультуры и вам устроим“ и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны», — заявила Любимова.

В конфликте BadComedian и Kinodanz сторону блогера поддержали продюсер Александр Роднянский и режиссер Сарик Андреасян.