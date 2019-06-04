Мобильный сервис знакомств Tinder, внесенный Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации, не намерен передавать данные о пользователях российским властям.

Как заявил газете «Коммерсант» официальный представитель сервиса, компания зарегистрировалась в реестре, «чтобы соответствовать требованиям закона».

«Эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — отметил представитель Tinder.

Согласно закону, сайты, попадающие в реестр Роскомнадзора, обязаны хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять данные пользователей по требованию спецслужб.