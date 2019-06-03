Роскомнадзор внес сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Что это значит? Если коротко, теперь Tinder обязан в течение полугода хранить данные пользователей и по требованию предоставлять их спецслужбам.

Учитывая, для чего обычно нужен Tinder, спецслужбам придется нелегко. В переписке могут оказаться нелепые шутки или неудачные попытки позвать собеседника на свидание. Стоит ли оно того?

Шутки из твиттера

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К пользователям присоединился и Роскомнадзор, опубликовавший в своем аккаунте мем про знакомства.

А что, спецслужбы правда смогут теперь просматривать чужие интимные фотографии?

Нет, не смогут. В сервисе нельзя присылать снимки и другие изображения, только стандартные гифки или стикеры. Конечно, интимные фотографии можно опубликовать в самом профиле, но это гарантированно приведет к бану.