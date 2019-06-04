Генпрокуратура признала ложными несколько сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной в РФ информации несколько сообщений в соцсетях, посвященных на оборонном заводе в Дзержинске.

Как сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре, Генпрокуратура признала, что сообщения содержат «недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности».

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к этим постам, а также к их копиям в соцсетях.

Днем 4 июня пользователь твиттера krywal_again сообщил, что Роскомнадзор потребовал, чтобы администрация Twitter удалила его твит о взрыве. Речь идет о сообщении, в котором пользователь назвал взрыв диверсией и написал «ночь темна и полна украинцев».

Ранее в Генпрокуратуру обратился член Общественной палаты России Александр Малькевич, пожаловавшийся на публикацию около 100 сообщений, посвященных взрывам. По данным «Открытых медиа», авторы сообщений, на которые указал Малькевич, начали удалять свои посты и комментарии.

В России 18 марта вступил в силу закон о . Он предусматривает блокировку сайтов, не выполнивших требование Роскомнадзора об удалении недостоверной информации, а также штрафы для юридических лиц и граждан.