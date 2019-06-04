«Azino три топора» лишилось статуса крупнейшего рекламодателя на рынке онлайн-видео в России. В тройку лидеров вошел 1XBet

Запрещенное в России онлайн-казино Azino777 («Azino три топора») по итогам первого квартала 2019 года перестало быть крупнейшим рекламодателем на рынке онлайн-видео в России и опустилось на 60-е место, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Mediascope.

Эксперты, опрошенные РБК, напрямую связывают снижение количества роликов с уменьшением числа сайтов, показывающих эту рекламу, и кампанией по зачистке поисковой выдачи от пиратских ресурсов.

При этом, отмечают они, на третьем месте в списке крупнейших рекламодателей оказалась не имеющая лицензии букмекерская контора 1XBet. Это косвенно говорит о том, что о победе над пиратством говорить рано, подчеркнул один из собеседников РБК.

Первые две строчки в списке крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео в России по итогам первого квартала 2019 года заняли Google и PepsiCo. В пятерку также вошли «Яндекс» и Danone.

«Azino три топора» впервые стало крупнейшим рекламодателем на рынке онлайн-видео в России в первой половине 2018 года.