«Аэрофлот» расширил число направлений по безбагажным тарифам. И ограничил применение самого дешевого тарифа с багажом
Группа «Аэрофлот» расширила список направлений, для которых доступны безбагажные тарифы, сообщается на сайте компании.
Безбагажные тарифы появились на некоторых среднемагистральных направлениях «Аэрофлота» и дочерних компаний «Россия» и «Аврора». Список направлений в компании не назвали.
На сайте «Авиакассир» опубликовано сообщение «Аэрофлота» от 3 июня о том, что безбагажные тарифы с 4 июня частично заменят тариф «Бюджет» — самый недорогой действующий тариф для покупки билетов с багажом. Отмечается, что изменение затронет все ближне- и среднемагистральные направления «Аэрофлота», а также рейсы «России» и «Авроры» под кодом SU.
Российские авиакомпании получили право продавать невозвратные билеты без багажа летом 2017 года. Тогда же авиаперевозчиков обязали разрешить пассажирам бесплатно брать на борт не менее пяти килограммов ручной клади.