«Аэрофлот» расширил число направлений по безбагажным тарифам. И ограничил применение самого дешевого тарифа с багажом

Группа «Аэрофлот» расширила список направлений, для которых доступны , сообщается на сайте компании.

Безбагажные тарифы появились на некоторых среднемагистральных направлениях «Аэрофлота» и дочерних компаний «Россия» и «Аврора». Список направлений в компании не назвали.

На сайте «Авиакассир» опубликовано сообщение «Аэрофлота» от 3 июня о том, что безбагажные тарифы с 4 июня частично заменят тариф «Бюджет» — самый недорогой действующий тариф для покупки билетов с багажом. Отмечается, что изменение затронет все ближне- и среднемагистральные направления «Аэрофлота», а также рейсы «России» и «Авроры» под кодом SU.

Российские авиакомпании получили право продавать невозвратные билеты без багажа летом 2017 года. Тогда же авиаперевозчиков обязали разрешить пассажирам бесплатно брать на борт ручной клади.