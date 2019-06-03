WSJ сообщил об отзыве российских советников из Венесуэлы. Москва это отрицает

Венесуэлу покинули большинство российских военных советников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

По данным собеседника издания, в настоящий момент в Венесуэле остаются лишь несколько десятков военных советников из России, в то время как некоторое время назад в стране работали около тысячи специалистов из РФ. Они занимались обучением венесуэльских военных, а также гарантировали выполнение контрактов «Ростеха».

Источник WSJ предполагает, что отзыв военных советников может быть связан с тем, что у Каракаса нет денег на оплату их работы.

Посольство РФ в Венесуэле сокращение числа российских военных советников отрицает. «Это — очередная „новость“, абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», — сообщил РИА Новости посол России в Венесуэле Владимир Заемский.

В январе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы страны. США и ряд других стран поддержали Гуайдо, Россия признает законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

После начала политического кризиса в Венесуэле в страну прибыли несколько групп российских военных советников.

У российских компаний есть несколько масштабных проектов в Венесуэле. В частности, «Роснефть» занимается добычей нефти в этой стране, а «Ростех» строит завод по производству автоматов Калашникова.