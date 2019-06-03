В мэрии Южно-Сахалинска на служащего напали с топором
Источник: Интерфакс
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Сотрудник мэрии Южно-Сахалинска госпитализирован после нападения неизвестного злоумышленника с топором, сообщает «Интерфакс».
На служащего из департамента землепользования напали в фойе здания городской администрации.
По данным издания Sakhalin.info, нападавший задержан. У него также был изъят нож.
По предварительным данным, нападавший планировал попасть на прием к мэру города, но его не пустили, тогда он напал на проходившего мимо сотрудника администрации.
В настоящее время мэрия работает в штатном режиме.