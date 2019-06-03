В Екатеринбурге пожизненно осудили серийного насильника

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению 48-летнего Дмитрия Баласова, обвиненного в серийных насилиях, разбоях и убийстве.

Подсудимый — житель города Полевской Свердловской области — признан виновным в изнасиловании и ограблении 12 женщин, одну из которых он затем убил. Одна из пострадавших была несовершеннолетней. Свою вину он признал частично.

Первое преступление Баласов совершил в 1992 году. Затем он был осужден на 15 лет лишения свободы. Выйдя на свободу в 2009 году, он продолжил совершать преступления. Обычно насильник нападал на своих жертв в малолюдных местах Екатеринбурга, в районах автомобильных мостов и транспортных развязок. Его задержали в январе 2018 года, когда он намеревался покинуть страну.

Экспертиза установила вменяемость Баласова. Суд также постановил взыскать с него моральный ущерб в пользу потерпевших.

Баласов будет отбывать наказание в колонии особого режима. Приговор вступит в силу через десять дней, если не будет обжалован сторонами.