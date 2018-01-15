В Екатеринбурге арестовали предполагаемого серийного насильника. Первое нападение было совершено в 1992 году
В Екатеринбурге 15 января арестовали мужчину, подозреваемого в серии изнасилований, сообщает ТАСС.
По версии следствия, подозреваемый — 47-летний житель города Полевской Свердловской области — как минимум трижды нападал на женщин в Екатеринбурге. Первую жертву он изнасиловал в 1992 году, в тот момент ей было 15 лет. Вторую — в 2009-м; следствие предполагает, что он ее убил. В третий раз подозреваемый напал на женщину в 2014 году, ей удалось отбиться.
Своих жертв подозреваемый встречал возле автомобильных мостов и транспортных развязок. Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы Екатеринбурга не сразу установили, что преступления совершил один и тот же человек, потому что они происходили в разных районах города.
Как правило, подозреваемый также грабил своих жертв. Против него возбуждены уголовные дела о грабеже, разбое, покушении на изнасилование, изнасиловании, в том числе несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
Как сообщили следователи, ранее подозреваемый уже был осужден на 15 лет за убийство, изнасилования и разбойные нападения; он вышел на свободу в 2009 году. По предварительным данным, в последнее время мужчина не имел официального места работы и постоянного места жительства. Накануне задержания он собирался уехать из страны, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Допрошено несколько тысяч свидетелей, <…> путем сравнительных молекулярно-генетических исследований проверено свыше 7 тысяч мужчин. В ходе проверки версии о совершении преступлений ранее судимым лицом следственным и оперативным путем проверено более 4,5 тысячи мужчин, которые во время совершения всех преступлений находились на свободе», — рассказали в СК.