Центр «Э» наградил новосибирского священника, выступавшего против «Тангейзера»

Настоятель Александро-Невского собора в Новосибирске протоиерей Александр Новопашин награжден медалью «За противодействие экстремизму», сообщает «Тайга.инфо».

Медаль лично вручил Новопашину глава центра «Э» генерал-майор Олег Ильиных на Всероссийском совещании по вопросам экстремизма и терроризма, прошедшем в Новороссийске, объявила Новосибирская епархия. Одновременно Новопашину вручили и юбилейную медаль в честь 10-летия организации службы по противодействию экстремизму МВД России.

Протоиерей Александр Новопашин в 2015 году принимал активное участие в протестах против постановки оперы «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина в Новосибирске. Новосибирская митрополия тогда просила ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить оперу «Тангейзер», которая, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих. Новопашин организовывал «молитвенные стояния», чтобы «обличить кощунников».

Борис Мездрич, занимавший пост директора Новосибирского театра оперы и балета, где поставили «Тангейзер», был уволен. Новым директором музыкального театра назначили Владимира Кехмана. «Тангейзера» убрали из репертуара театра.

Новопашин также выступал резко против фильма «Матильда» и критиковал «монстрации».