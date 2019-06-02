При обрушении крыши на днепропетровском рок-фестивале погиб один человек

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обрушения крыши сцены на фестивале Kozak Fest в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на нацполицию Украины.

Конструкция обвалилась вечером 1 июня, не выдержав сильных порывов ветра и ливня. По данным телеканала «112 Украина», погибший был в группе рабочих по монтажу сцены. Пострадавшие получили различные переломы.

В общей сложности из-за урагана в семи областях Украины остались без электричества 184 населенных пункта. Все запланированные на 2 июня концерты на Kozak Fest отменены.

Из-за непогоды погиб человек во время рок-фестиваля в Днепропетровской области 112 Украина

Kozak Fest позиционирует себя как этно-рок фестиваль. Он ежегодно проводится вблизи села Жовтоолександровка с 2015 года. В этом году на нем были заявлены группы «Друга Ріка», Onuka, «Скай» и другие.