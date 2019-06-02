Пострадавшим при взрывах в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей
Источник: ТАСС
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Жители Дзержинска, которые были госпитализированы после серии взрывов на местном заводе «Кристалл», получат материальную компенсацию от властей.
Пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области и по 50 тысяч рублей из городского бюджета, заявили в пресс-службе губернатора региона.
1 июня на оборонном заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошли три сильных взрыва и начался пожар. В результате происшествия пострадали 89 человек, 44 работника завода и 45 жителей города. 16 человек были госпитализированы.
По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение правил техники безопасности на заводе. Возбуждено уголовное дело.