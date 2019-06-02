Пострадавшим при взрывах в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

Жители Дзержинска, которые были госпитализированы после серии взрывов на местном заводе «Кристалл», получат материальную компенсацию от властей.

Пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч рублей из бюджета Нижегородской области и по 50 тысяч рублей из городского бюджета, заявили в пресс-службе губернатора региона.

1 июня на оборонном заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошли три сильных взрыва и начался пожар. В результате происшествия пострадали 89 человек, 44 работника завода и 45 жителей города. 16 человек были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение правил техники безопасности на заводе. Возбуждено уголовное дело.