Днем 2 июня в Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне «Рыболовство».

По данным «Интерфакса», на цокольном этаже павильона загорелись строительные материалы. Площадь пожара уточняется. На место происшествия выехали пожарные.

Сам павильон находится на реконструкции. Находившиеся там рабочие успели покинуть помещение. По предварительной информации, никто не пострадал.

Обновлено. Пожар в ремонтируемом павильоне на ВДНХ потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.