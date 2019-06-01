В Дзержинске произошли взрывы в цехе по производству тротила. Пострадали 27 человек

Два взрыва произошло в городе Дзержинске в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Взрывы произошли в ГосНИИ «Кристалл», сообщили в пресс-службе регионального правительства и в мэрии города. Эпицентр взрыва располагался в цехе по производству тротила, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По другой версии, в цехе производили и хранили фугасные бомбы. По данным РИА Новости, произошли три взрыва. В МЧС сообщили, что в результате взрыва разрушено административное здание.

Причиной взрыва, по словам собеседника «Интерфакса», стало нарушение технологического процесса. Есть опасность, что могут произойти новые взрывы, сказал источник РИА Новости.

4 апреля на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошел пожар с последующим взрывом в цехе мономеров. Возгорание произошло при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. Во время происшествия был полностью разрушен цех по производству взрывчатки. Никто не пострадал.