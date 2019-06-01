Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на администрацию президента Украины, Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение. Когда состоится визит, не уточняется.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что визит Зеленского в США может состояться в августе-сентябре, «после встречи американского президента с российским».