Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Источник: УНИАН
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Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на администрацию президента Украины, Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение. Когда состоится визит, не уточняется.
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что визит Зеленского в США может состояться в августе-сентябре, «после встречи американского президента с российским».