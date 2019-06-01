«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Английский «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

В финальном матче, проходившем в Мадриде на стадионе «Ванда метрополитано», «Ливерпуль» со счетом 2:0 выиграл у «Тоттенхэма».

«Ливерпуль» вышел вперед в самом начале встречи: уже на 25-й секунде судья назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который реализовал Мохаммед Салах. Второй гол был забит в самом конце матча — на 87-й минуте точным ударом отметился Дивок Ориги.

«Ливерпуль» победил в главном европейском клубном турнире в шестой раз в истории. В последний раз перед этим команда выигрывала Лигу чемпионов в 2005 году.