«Тоттенхэм» проиграл домашний полуфинальный матч 0:1, и ему надо побеждать, но счет открывает «Аякс» — уже на пятой минуте. Первый тайм проходит на встречных курсах: то «Аякс» прижимает «Тоттенхэм» к воротам, то гости проводят опасные атаки. На 35-й минуте Зиеш в касание забивает с передачи Тадича — 2:0. Чтобы пройти дальше, «Тоттенхэму» нужно забивать три. Второй тайм начинается с атак англичан. На 55-й минуте Делле Алли навешивает на Моуру — и 2:1. Проходит еще четыре минуты, и Моура забивает с отскока, теперь счет равный. Футболисты «Аякса» не падают духом после двух пропущенных голов и проводят серию опасных атак, Зиеш может все решить, но попадает в штангу. Время близится к концу, «Тоттенхэм» идет на последний штурм: Вертоген бьет головой в упор — перекладина! Судья добавляет пять минут, англичане отчаянно пытаются забить, вратарь Уго Льорис даже подключается к розыгрышу углового — все тщетно. Последние секунды, Льоренте выигрывает борьбу за мяч, пас пяткой на Алли, тот отдает Моуре — и хет-трик. Решающий гол на шестой добавленной минуте! Свисток судьи: «Тоттенхэм» год не покупал игроков, а теперь впервые в своей истории в финале Лиги чемпионов!













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