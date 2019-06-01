Арестован бывший глава Раменского района Подмосковья, обвиняемый в убийстве

Бабушкинский районный суд Москвы постановил заключить под стражу до 7 июля бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в ночь на 2 мая Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую. По информации СМИ, чиновника обвиняют в убийстве замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, с которой его связывали близкие отношения.

Кулаков не признал вину. В СК при этом заявили, что он не смог пройти проверку на полиграфе.

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