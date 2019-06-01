Главу Раменского района в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве. Он не прошел проверку на детекторе лжи

Раменское телевидение / YouTube

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан на своем рабочем месте 31 мая. Его подозревают в убийстве женщины, сообщает региональный Следственный комитет. Следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника.

По версии следствия, в ночь на 2 мая Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую, к которой «испытывал личные неприязненные отношения». Источник «Интерфакса» сообщил, что убита замглавы местной Общественной палаты Евгения Исаенкова. Как сообщало 20 мая издание «Подмосковье сегодня», незадолго до убийства Исаенкова уехала из дома на автомобиле, «сказав домочадцам, что должна помочь одному хорошему человеку». Женщину нашли задушенной 4 мая в ее «Мерседесе», сообщил телеканал РЕН ТВ.

Следствие считает, что Кулаков пригласил женщину на свидание в безлюдное место, после чего задушил, утверждает РИА Новости, ссылаясь на свой источник. По данным источника ТАСС, подозреваемый мог убить женщину из-за личного конфликта — они состояли в близких отношениях. РЕН ТВ называет их любовниками.

Андрей Кулаков не признал вину в убийстве, говорят в Следственном комитете. На допросе чиновник сообщил, что видел Исаенкову в последний раз за несколько дней до ее убийства, 29 апреля. В СК утверждают, что подозреваемый не прошел проверку на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей женщины нашли биологические и потожировые следы Кулакова.

В пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья сообщили, что Андрей Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района 29 мая, то есть за несколько дней до задержания. Телеграм-канал «112» сообщил, что в рабочем кабинете чиновника нашли заранее написанное заявление об уходе по собственному желанию. Место Кулакова во главе района занял его первый заместитель Николай Воробьев.

Андрей Кулаков работал в органах власти Раменского района, начиная с 2004 года, пишет РБК. Он трижды становился главой городского поселения Удельное. Чиновник возглавил Раменский район в ноябре 2016 года. Состоит в партии «Единая Россия».

Александр Бакланов