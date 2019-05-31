Власти Косово объявили российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата

Россиянин Михаил Краснощеков, работающий в миссии ООН в Косово, объявлен персоной нон грата. Об этом написал в фейсбуке премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

Краснощеков, заявил премьер-министр, «занимался деятельностью, направленной против конституционного строя Косово, расшатывал мир и стабильность».

Харадинай призвал ООН уважать решение о высылке россиянина, добавив, что оно вступило в силу 31 мая.

Михаил Краснощеков был задержан 28 мая в рамках операции полиции Косово, направленной, как сообщалось, против организованной преступности. Россиянин был вскоре освобожден, но ему потребовалась помощь врачей из-за травмы головы. Позже Краснощеков был переведен в больницу в Белграде.