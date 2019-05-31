Руководителя «Театра на Вынос» задержали на Красной площади с плакатом «Против системы Станиславского»

Руководитель «Театра на Вынос» Алексей Ершов, вышедший на Красную площадь с плакатом «Против системы Станиславского», задержан полицией, сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов.

Как рассказал Верзилов «Медиазоне», Ершов проводил акцию на Красной площади «в рамках некоей театральной лаборатории в Театре на Таганке».

В рамках этой же акции участница Pussy Riot Вероника Никульшина вышла с плакатом «Против системы Станиславского» на территорию заповедника Лосиный Остров.

«Система в своей тоталитарности приводит к застою. Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже, спасаешь одного лося)», — цитирует «Медиазона» заявление участников акции.

В середине апреля Алексей Ершов и Вероника Никульшина были задержаны полицией по пути на церемонию вручения премии «Золотая маска». В полиции у них проверили документы, после чего отпустили.

В начале мая Никульшину и ее друзей полиция задержала по подозрению в приеме наркотиков. На них были составлены протоколы об отказе от медицинского освидетельствования.

Никульшина — одна из участниц акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру», проведенной в «Лужниках» во время финала чемпионата мира по футболу. Она участвует в постановках «Театра на Вынос».