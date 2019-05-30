МИД РФ назвал «абсолютно беспочвенными» заявление главы разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли о том, что Россия может проводить ядерные испытания малой мощности в нарушение моратория.

Российское внешнеполитическое ведомство расценивает слова Эшли как грубую провокацию, попытку «вновь очернить нашу страну», а также «отвлечь внимание международной общественности от отказа самих США о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Не исключено, считает МИД РФ, что речь идет «о подготовке Вашингтоном под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия».

В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. США обвиняли Россию в нарушении договора, Москва это отрицала. 30 мая президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект этого договора.