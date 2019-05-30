«Никакого приглашения Любови Соболь „Вышка“ не направляла». ВШЭ объяснила закрытие студенческого ток-шоу перед эфиром с юристом ФБК
Закрытие студенческого ток-шоу «В точку!» в Высшей школе экономики никак не связано с приглашением юриста ФБК Любови Соболь. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
В сообщении в официальной группе ВШЭ во «ВКонтакте» говорится, что ток-шоу — это существующий несколько лет учебный проект, а не студенческая инициатива, а сроки его проведения каждый год варьируются.
Кузьминов напомнил, что проект приостанавливался «еще весной» и что «возможно, руководство факультета решило его в существующей форме не продолжать».
«Никакого официального приглашения Любови Соболь Вышка не направляла и не планировала, поскольку приглашать политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в МГД, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах», —прокомментировал ситуацию ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
29 мая Любовь Соболь сообщила, что руководство вуза «неожиданно» решило закрыть проект «В точку!» за день до эфира с ней, который должен был состояться 30 мая.
Куратор проекта Сергей Корзун заявлял, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. При этом он отмечал, что последний день работы «В точку!» — 31 мая.
Гостями ток-шоу «В точку!» в разное время были такие известные политики и чиновники как Дмитрий Песков, Павел Грудинин, Дмитрий Гудков.