«Никакого приглашения Любови Соболь „Вышка“ не направляла». ВШЭ объяснила закрытие студенческого ток-шоу перед эфиром с юристом ФБК

Закрытие студенческого ток-шоу «В точку!» в Высшей школе экономики никак не связано с приглашением юриста ФБК Любови Соболь. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

В сообщении в официальной группе ВШЭ во «ВКонтакте» говорится, что ток-шоу — это существующий несколько лет учебный проект, а не студенческая инициатива, а сроки его проведения каждый год варьируются.

Кузьминов напомнил, что проект приостанавливался «еще весной» и что «возможно, руководство факультета решило его в существующей форме не продолжать».

29 мая Любовь Соболь сообщила, что руководство вуза «неожиданно» решило закрыть проект «В точку!» за день до эфира с ней, который должен был состояться 30 мая.

Куратор проекта Сергей Корзун заявлял, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков. При этом он отмечал, что последний день работы «В точку!» — 31 мая.

Гостями ток-шоу «В точку!» в разное время были такие известные политики и чиновники как Дмитрий Песков, Павел Грудинин, Дмитрий Гудков.