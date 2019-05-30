Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перевели из-за ухудшения состояния здоровья.

Из-за этого также было перенесено очередное заседание суда по делу об Ассанжа: его защита сообщила, что он не в состоянии принимать участие в слушаниях даже по видеосвязи.

Джулиан Ассанж на протяжении семи лет находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. Там он не мог получать полноценную медицинскую помощь, из-за чего у него обострились хронические заболевания.