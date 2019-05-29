Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с ютьюба записи протестов в Екатеринбурге

Редакция издания E1.ru получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить с ютьюба записи двух онлайн-трансляций, сделанных на второй и третий день против строительства храма в центре Екатеринбурга.

У ведомства нет претензий к самим видео, однако, как заявили в РКН со ссылкой на прокуратуру, в комментариях к роликам были обнаружены «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Руководитель юридического отдела E1.ru Евгений Шуров заявил, что редакция «удалит все комментарии» к видео и «исключит причины, послужившие основанием для требования».

Ранее депутат заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко удалил по требованию РКН со своего ютьюб-канала видео о протестах в Екатеринбурге. Ведомство также нашло в комментариях к ролику призывы к экстремизму.